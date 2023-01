POL-BOR: Borken - Alkoholisierter Autofahrer fährt in Straßengraben

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Tückingstraße; Tatzeit: 21.01.23, zwischen 15.00 Uhr und 22.45 Uhr; Bargeld erbeuteten noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Tückingstraße. Der oder die Täter hatten sich am Samstag zwischen 15.00 Uhr und 22.45 Uhr Zugang zu dem Haus verschafft, in dem ein Fenster aufgehebelt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. ...

