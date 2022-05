Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebe versuchen in ein Wohnhaus zu einzubrechen- Polizei sucht Zeugen (20.-23.05.2022)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Montag haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus im Stockackerweg gewaltsam einzubrechen. Die Polizei stellte an der Terrassentür des Gebäudes mehrere Hebelspuren am Türrahmen fest. In das Gebäudeinnere schafften es die Diebe glücklicherweise aber nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die im betreffenden Zeitraum Beobachtungen im Stockackerweg gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

