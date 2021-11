Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholungstäter gestellt

Apolda (ots)

Am 11.11.2021, gegen 17:15 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Apolda während ihrer Streifentätigkeit in der Erfurter Straße in Apolda ein polizeibekannter 37jähriger Apoldaer fahrend auf einem Moped festgestellt, der für dieses nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete er an seine Wohnanschrift, wo er das Fahrzeug abstellte. Dort konnte er angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,57 Promille hervor. Außerdem fiel ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine aus. Das Moped wurde beschlagnahmt, ebenso eine geringe Menge Marihuana. Eine Blutentnahme wurde im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und diverse Anzeigen gefertigt.

