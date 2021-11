Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung

Weimar (ots)

Am 11.11.2021 gegen 09:15 Uhr stand die später 69-jährige Geschädigte an der Bushaltestelle der Linie 7 in der Coudraystraße. Als sie an der vorderen Tür des Busses einsteigen wollte. wurde sie plötzlich durch eine unbekannte männliche Person gestoßen. In der Folge stürzte die Frau, erlitt eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen am Arm. Sie wurde zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen, welche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, oder den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter der Rufnummer 03643 / 882-0 zu melden.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Ca. 50 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, dunkelblauer Rucksack, dunkelblaue Jacke und Basecap.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell