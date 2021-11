Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 11.11.2021 gegen 16:50 Uhr fuhr in Blankenhain ein Pkw-Fahrer aufgrund von Unachtsamkeit auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf. Möglicherweise wurde er auch durch die Sonne geblendet. Hierbei wurde die Beifahrerin des Verursachers leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Blankenhain verbracht. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hier beläuft sich der Schaden auf 5.000 Euro.

