PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zusammenstoß mit Schutzplanken +++ PKW überschlägt sich +++ Fahrer eines E-Rollers gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. PKW mit Schutzplanke kollidiert,

Eltville, Bundesstraße 42, Donnerstag, 24.06.2021, 15:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der B 42 zwischen Rüdesheim und Wiesbaden unmittelbar unter der Brücke der B 260 ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit den dortigen Schutzplanken kollidierte. Eine 29 Jahre alte Geisenheimerin befuhr mit ihrem BMW die Bundesstraße 42 in besagter Richtung und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei stieß der BMW zunächst mit einer rechtsseitigen Schutzplanke zusammen und wurde daraufhin nach links geschleudert, wo er erneut mit einer Leitplanke zusammenstieß und im Anschluss am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Die 29-Jährige blieb unverletzt. An den Leitplanken sowie dem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.500 Euro.

2. Fahrzeug überschlagen - Keine Verletzten, Heidenrod, Huppert, Landesstraße 3455, Donnerstag, 24.06.2021, 15:30 Uhr

(fh)Am gestrigen Nachmittag überschlug sich gegen 15:30 Uhr im Bereich der L 3455 bei Heidenrod-Huppert eine 34-Jährige mit ihrem Fahrzeug und blieb dabei unverletzt. Die Fahrerin eines Citroëns befuhr zunächst die Landesstraße aus Richtung Kemel in Richtung Huppert. Laut eigener Aussage habe sie im Bereich einer Rechtskurve auf Höhe des Sportplatzes Huppert aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sei ins Rutschen und aus der Kurve nach rechts abgekommen. Hierbei überschlug sich ihr Fahrzeug und kam neben der Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin konnte selbstständig aus dem verunfallten Wagen aussteigen. Durch den Verkehrsunfall wurde ihr PKW sowie ein Leitpfosten beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

3. E-Rollerfahrer flüchtet nach Zusammenstoß, Hünstetten, Kesselbach, Görsrother Weg, Montag, 21.06.2021, 16:45 Uhr

(fh)Bereits am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16:45 Uhr im Bereich des Görsrother Wegs in Kesselbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine Zeugin beobachtete einen Mann, welcher augenscheinlich auf einem E-Scooter den Görsrother Weg in Richtung Limbacher Straße entlangfuhr und dabei mit einem geparkten PKW zusammenstieß. Im Anschluss floh der Fahrer in unbekannte Richtung. Am anthrazitfarbenen BMW entstand im Bereich der Stoßstange und des Kofferraumdeckels ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro. Der Fahrer wird auf etwa 16 bis 25 Jahre und circa 175 bis 180 cm groß geschätzt. Er habe eine Basecap getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: A3, Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen Bad Camberg und Idstein.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell