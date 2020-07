Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Radfahren in der Fußgängerzone - Polizei führt Kontrollen durch

Worms (ots)

Die Pedelec-Streife der Polizeiinspektion Worms führte am gestrigen Mittwoch, in den Nachmittagsstunden, Kontrollen in der Fußgängerzone durch. Zielgruppe waren Radfahrer, die widerrechtlich den ausschließlich für Fußgänger vorgesehenen Bereich befuhren. Innerhalb von 30 Minuten wurden sieben Verstöße festgestellt und mit einem Verwarnungsgeld von 15 Euro geahndet. Vier weitere Radler waren gerade im Begriff in der Fußgängerzone aufs Rad zu steigen. Mit ihnen wurde ein Gespräch geführt und mögliche Konsequenzen aufgezeigt. Die Polizei wird die Situation in der Fußgängerzone weiterhin aufmerksam verfolgen und Verstöße konsequent ahnden.

