Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Großeinsatz bei Gebäudebrand

Billafingen / Bodenseekreis (ots)

Zu einem Gebäudebrand sind am Mittwochmittag ein Großaufgebot der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in den Simonshofweg ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr war zunächst der Dachstuhl des Zweifamilienhauses in Brand geraten, wobei eine starke Rauchentwicklung entstand. Die Flammen breiteten sich im Weiteren auf das gesamte Gebäude aus, die intensiven Löscharbeiten der Feuerwehr dauern voraussichtlich bis in die späten Nachmittagsstunden an. Während dieser waren die Anwohner aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der insgesamt entstandene Sachschaden an dem in der Folge nicht mehr bewohnbaren Gebäude wird vorläufig auf rund 600.000-700.000 Euro geschätzt, Personen befanden glücklicherweise nicht im Objekt. Das Polizeirevier Überlingen hat zwischenzeitlich die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

