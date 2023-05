Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Gewitter mit Starkregen in Ratingen - zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr

Ratingen (ots)

Stadtgebiet Ratingen, 07.05.2023

Am heutigen Nachmittag bildete sich ab ca. 14:30 Uhr über Ratingen eine Gewitterzelle, die mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Windböen einherging und nur langsam über das Stadtgebiet hinwegzog. Durch den su ausgelösten heftigen Niederschlag in kurzer Zeit kam es teils zu Springfluten, zahlreiche Strassen wurden überflutet und Keller liefen mit Wasser voll. Besonders betroffen waren die Stadtmitte und die Stadtteile West und Tiefenbroich. Die Feuerwehr löste eine Sonderlage aus, die Koordination der zahlreichen zeitgleichen Einsätze wurde aus der Ratinger Einsatzzentrale in Zusammenarbeit mit der Kreisleitstelle Mettmann heraus bearbeitet. Ein Führungsstab wurde in der Hauptfeuer- und Rettungswache eingerichtet.

Die Feuerwehr Ratingen rückte zwischen 15:00 und 17:30 Uhr zu insgesamt 37 Einsätzen aus. Der letzte durch den Starkregen verursachte Einsatz endete um 18:45 Uhr.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Löschzüge Mitte, Tiefenbroich, Lintorf, Breitscheid, Hösel/Eggerscheidt und Homberg/Schwarzbach der Feuerwehr Ratingen sowie die Sondereinheiten Führungsgruppe und Informations- und Kommunikationsgruppe.

