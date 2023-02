Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Fahrten unter Drogeneinfluss bei Kontrollen festgestellt

Sonneberg (ots)

Im Laufe des Mittwochnachmittags wurden in Sonneberg drei Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die jeweils unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Roller die Gustav-König-Straße entlang. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des jungen Mannes, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Kurze Zeit später wurde ein 30-jähriger Fahrer in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Darüber hinaus wurden Ungereimtheiten bei dem polnischen Führerschein des Betroffenen bemerkt, sodass auch der Straftatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geprüft wird. Am Abend traf es schließlich noch einen 19-Jährigen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße: Auch bei ihm ergab der Drogenschnelltest ein "positives" Ergebnis, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

