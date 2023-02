Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr: Eine Verletzte

Saalfeld (ots)

Eine 60-Jährige wurde gestern Abend in Saalfeld durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fahrerin befand sich im Kreisverkehr Höhe der STAR-Tankstelle in Saalfeld, als ein 40-Jähriger aus Richtung Innenstadt/ Rudolstädter Straße in den Kreisverkehr einfuhr und die Vorfahrtberechtigte übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 60-Jährige leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der PKW der Frau war nicht mehr fahrbereit.

