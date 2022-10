Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei brennende Mülleimer in Wickrath

Mönchengladbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitag, 7. Oktober, haben insgesamt drei Mülleimer an nah beieinander liegenden Orten im Stadtteil Wickrath gebrannt.

Die Polizei wurde über zwei Brandherde verständigt. Einer der Mülleimer befand sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Beckrather Straße und ein weiterer an der Bushaltestelle Wickrath Markt. Nach Eintreffen der Beamten wurde ein weiterer Brand auf dem Parkplatz eines Discounters an der Beckrather Straße gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten die Brände.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die gegen 1.15 Uhr an den angegebenen Brandorten etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell