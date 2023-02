Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Feststellungen von Alkohol-und Drogenfahrten

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Im Laufe des Dienstags kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei sowie der Einsatzunterstützung mehrere Verkehrsteilnehmer im Landkreis. So wurde am Nachmittag ein 19-jähriger Fahrer in Rudolstadt kontrolliert. Ein durchgeführter Test ergab Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Kurze Zeit später wurde, ebenfalls in Rudolstadt, ein 29-Jähriger unter Drogeneinfluss fahrend kontrolliert. In Kaulsdorf wurde kurz vor 22:00 Uhr ein Toyota-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 65-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Dementsprechend wurde auf der Dienststelle eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt. In der Nacht wurde dann noch ein 37-Jähriger Am Bernhardsgraben in Saalfeld angehalten. Auch bei ihm ergab ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus erforderlich war. Alle Betroffenen müssen dementsprechend mit straf-bzw. ordnungswidrigkeitenrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell