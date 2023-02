Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Feststellungen von Drogen- und Trunkenheitsfahrten

Pößneck/ Tegau (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages bis in die Abendstunden wurden im Landkreis Saale-Orla mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, die unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss am Steuer unterwegs waren. So wurde ein 45-jähriger Fahrer am Vormittag in Pößneck im Bereich des Kauflands kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes, sodass nach einem verwertbaren Test eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Am Nachmittag wurde dann ein 19-Jähriger einer Personenkontrolle in der Straße des Friedens unterzogen. Bei dem jungen Mann wurden dann geringe Mengen Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt. Weiterhin wurde bei einem 46-Jährigen am Abend in Tegau eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei einer Atemalkoholmessung zeigte das Gerät einen Wert von über 0,8 Promille, sodass eine gerichtsverwertbare Messung des Alkoholgehaltes auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Alle oben genannten Personen müssen sich nun straf-bzw. ordnungswidrigkeitenrechtlich verantworten.

