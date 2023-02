Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Senior bei Nacht und grenzwertigen Temperaturen unterwegs

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Eine Funkstreifenwagenbesatzung griff in der zurückliegenden Nacht einen älteren Herrn in Neuhaus-Schierschnitz auf. Der 68-Jährige lief gegen 02:00 Uhr die Bahnhofstraße entlang, als die Kollegen der Sonneberger Polizei auf ihn aufmerksam wurden: Lediglich mit einem Schlafanzug und Hausschuhen bekleidet war der Senior auf der Suche nach seiner Wohnanschrift: Durch Recherchen konnte man ihm schließlich eine Adresse zuordnen und ihn dort an seine Partnerin übergeben, die den nächtlichen Spaziergang bis dato gar nicht bemerkt hatte. In Anbetracht der niedrigen Temperaturen in Kombination mit der leichten Bekleidung des Mannes kann durchaus festgestellt werden: In diesem Moment war die Polizei zur richtigen Zeit am richtigen Ort!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell