Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ranis (ots)

Zwischen dem 22.01. bis zum 24.1.2023 kam es in der Driesemannstraße in Ranis zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen zum Zwecke der weiteren Ermittlungen gesucht werden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr- den Spuren am Unfallort zufolge- mutmaßlich in Richtung Lindenstraße und kam dann nach rechts von der Straße ab. Dadurch beschädigte der Fahrer einen Zaun und entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig vom Unfallort. Es wurden mehrere Fahrzeugteile des Unfallfahrzeuges gefunden und sichergestellt- die Ermittlungen dauern an. Gegenwärtig wird aufgrund der vorgefunden Fahrzeugteile und der ausgemessenen Unfallspuren der Hergang rekonstruiert. Es wird der Fahrer des Unfallwagens gesucht. Auch Zeugen, die Hinweise zur Identität des Verursachers/ der Verursacherin geben können, bzw. den Unfall bemerkt haben, werden gebeten sich an die Polizei in Schleiz zu wenden.

