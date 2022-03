Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Wohnungseinbrecher gefasst

Duisburg (ots)

Als ein Duisburger (20) am Dienstagabend (15. März, gegen 20:45 Uhr) nach Hause zurückkehrte und Geräusche aus seiner Wohnung an der Werthauser Straße vernahm, verständigte er sofort die Polizei. Das war auch richtig so, denn: In der Wohnung stießen die Beamten auf zwei junge Männer, die die Wohnungstüre eingetreten hatten und gerade Schubladen und Schränke durchwühlten. Die Polizisten nahmen den 17 und den 19 Jahre alten Einbrecher mit zur Wache. Von dort aus trat der 19-Jährige den Heimweg an; der Jugendliche wurde seinem Vater übergeben. Beide erwartetet nun ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell