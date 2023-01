Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Taxifahrer bewahrt Seniorin vor Vermögensverlust

Rudolstadt/ Ammelstädt (ots)

Einen großen Vermögensschaden hätte vor wenigen Tagen beinahe eine Seniorin aus Ammelstädt erlitten, wäre da nicht ein aufmerksamer Taxifahrer gewesen: Die 71-Jährige wurde durch Unbekannte, welche sich als Verkehrspolizei ausgaben, angerufen und ihr wurde ein Szenario vorgespielt, wonach ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben sollte. Nun würde dieser sich in Haft befinden und es wären 18.000 Euro Kaution erforderlich, um den Sohn vor Schlimmerem zu bewahren. Im Schock und voller Sorge rief die Seniorin sich ein Taxi um sich in die Bankfiliale fahren zu lassen und den gewünschten Betrag zu überweisen. Als sie dem Taxifahrer von ihrem Vorhaben erzählte, wurde dieser hellhörig und konnte die Frau schließlich überzeugen, das Geld nicht zu überweisen. Anschließend riet er, dass sie ihren Sohn anrufen und sich nach den Umständen erkundigen sollte. Die 71-Jährige war überrascht und erleichtert zugleich, als sie ihren Sohn wohlbehalten am Telefon hatte- somit bewahrte der Taxifahrer die Frau vor einem Vermögensverlust, nachdem sie beinahe 18.000 Euro an die Betrüger verloren hätte Anmerkung: Bei derartigen, sogenannten Schockanrufen, oder Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Enkeln ("Enkeltrick") handelt es sich um Betrugsmaschen. Die unbekannten Anrufer sind teilweise geschult und manipulieren die Angerufenen bewusst. Beenden Sie unverzüglich das Gespräch, kontaktieren Sie Angehörige oder die Polizei. Reale Polizeibeamte würden niemals telefonisch derartige Forderungen stellen. Überweisen Sie keinesfalls Geldbeträge oder machen Angaben zu Bankdaten oder persönlichen Umständen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell