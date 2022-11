Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 4 Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B252

Nieheim (ots)

Gleich vier Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 15:40 Uhr auf der Bundesstraße 252 an der Einmündung Kreisstraße 2 verletzt. Eine 70jährige Frau aus Bad Pyrmont hatte mit ihrem PKW Seat auf die B252 in Richtung Nieheim abbiegen wollen und war mit dem PKW Honda eines 61jährigen Steinheim kollidiert, der auf der B252 in Richtung Brakel unterwegs war. Die beiden Insassen des Honda wurden schwerverletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus nach Höxter transportiert werden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin sowie ihr minderjähriger Beifahrer wurden lediglich leicht verletzt. Beide PKW wurden so schwer beschädigt, dass sie mit Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 8 000EUR. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

