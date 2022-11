POL-HX: Betrunkener Autofahrer kriegt die Kurve nicht

Beverungen (ots) - Eine langsam öffnende Automatiktür eines Supermarktes wurde einem 21-jährigen Ladendieb in Beverungen zum Verhängnis. Der Ladendieb hatte am Dienstag, 15. November, Tabakwaren in eine Tasche gesteckt und wollte gegen 18.35 Uhr den Lebensmittelmarkt in Beverungen verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als er von einem Mitarbeiter im Kassenbereich darauf angesprochen wurde, nahm der junge Mann Reißaus ...

