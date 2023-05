Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Gasflasche fängt Feuer - Feuerwehr Ratingen verhindert Brandübergriff

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, Stadionring, 15:21 Uhr, 01.05.23

Am Nachmittag des 1. Maifeiertages wurde die Berufsfeuerwehr und der Löschzug Mitte zu einem Brand an den Stadionring gerufen. Beim Eintreffen des Einsatzleiters und des ersten Löschfahrzeuges platzte die Berstscheibe eines brennenden Gasbehälters und das Gas blies mit einem großen Feuerball ab. Durch die Kräfte wurde sofort ein Löschrohr unter Atemschutz vorgenommen und der Behälter gekühlt, sowie das Übergreifen des Brandes auf die Laube verhindert. Nachdem das Gas komplett abgeströmt war, konnte die Einsatzstelle wieder an die Besitzer übergeben werden. Warum der Gasbehälter letztendlich in Brand geriet, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst und der Löschzug Mitte.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell