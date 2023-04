FW Ratingen: Girls-Day bei der Feuerwehr Ratingen - Zukunftstag für Mädchen!

Feuerwehr Ratingen

Girls-Day bei der Feuerwehr Ratingen - Zukunftstag für Mädchen!

Ratingen (ots)

Ratingen, Voisweg, 08:00 Uhr, 27.04.23

Pünktlich um kurz vor 08:00 Uhr drängten sich die Bewerberinnen für den Girls-Day bei der Feuerwehr Ratingen am Eingangstor am Voisweg. Seit 2019 ist es seit kurzem wieder möglich Praktikantinnen und Praktikanten in die Feuerwache einzuladen.

Nach kurzer Vorstellung der Berufe Feuerwehrfrau, Notfallsanitäterin und Verwaltungsangestellte ging es von der Theorie gleich zur Praxis über.

Im Rettungsdienstbereich wurde den interessierten Mädchen die Möglichkeit gegeben einmal hinter die Kulissen zu blicken. Ein Rettungswagen wurde besichtigt und gleich die Trage ausprobiert. Im Takt zu "Staying alive" wurden die Kenntnisse zur Wiederbelebung unter Beweis gestellt.

Nach dem gemeinsamen Frühstück mit der Wachabteilung konnte wieder Hand angelegt werden. In den Ausbildungsräumen auf der Hauptfeuer- und Rettungswache war ein digitales Feuer ausgebrochen und musste gelöscht werden. Gemeinsam erledigten die Mädels mit Bravour.

Bei einer Übung auf der Übungsfläche musste ein PKW mit hydraulischen Werkzeugen zerschnitten werden. Zusammen mit der Besatzung des Löschfahrzeuges und in echten Feuerwehrklamotten standen die jungen Damen auch hier nicht hinten an. Eine nach der Anderen probierte die schweren Rettungsgeräte aus und erntete durchaus Zuspruch für die Leistung.

Zum Schluss der Aktion fuhren die Mädchen im Korb der Drehleiter in den blauen Himmel über Ratingen. Selbst Höhenangst hielten sie nicht davon ab, einen Blick über Ratingen zu werfen. Und die Begeisterung war anschließend groß!

Mal schauen, vielleicht sehen wir ja eine Teilnehmerin bei einem Einstellungstest wieder. Von uns aus, sehr gerne!

Aktuell laufen noch Bewerbungsmöglichkeiten für Brandmeisteranwärter*innen und Notfallsanitäter*innen. Weitere Informationen hierzu gibt es auf den Seiten der Stadt Ratingen.

