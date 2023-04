Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen, PKW-Brand auf der BAB3, 24.04.23, 11:01 Uhr

Ratingen (ots)

Am Vormittag des 24.04.23 wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem PKW-Brand auf die Autobahn gerufen. Im Kreuz Ratingen-Ost stand in der Abfahrt Richtung Ratingen ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen im Vollbrand. Zwei Trupps unter Pressluftatmer bekämpften das Feuer mit C-Rohren. Da Löschwasser mit Betriebsstoffen kontaminiert und ins Bankett geraten war, wurde das Amt für technischen Umweltschutz/Untere Bodenschutzbehörde des Kreises ME informiert. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, des Löschzugs Breitscheid sowie die Polizei.

