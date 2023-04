Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall A3 an der Raststätte Hösel: Zwei Verletzte, mehrere PKW beschädigt

Ratingen (ots)

Ratingen, BAB3, Raststätte Hösel, 23.04.2023, 13:04 Uhr

Um 13:04 Uhr am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr Ratingen und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der BAB3 in der Raststätte Hösel gerufen. Ein PKW-Fahrer hatte auf der Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und schleuderte in mehrere stehende PKW und Motorräder an der Tankanlage der Raststätte Hösel.

Nach der ersten Meldung der Kreisleitstelle sollten mindestens zwei Personen verletzt sein.

Zwei an den Zapfsäulen stehende Motorräder wurden von dem PKW erfasst, der bereits zuvor mit mehreren PKW kollidiert war. Ein Motorradfahrer und seine Sozia mussten nach Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert werden, weitere acht Personen wurden durch die Rettungsdienstkräfte vor Ort untersucht. Glücklicherweise blieben die weiteren Beteiligten unverletzt. Durch den Unfall wurden insgesamt zwei Motorräder und sechs PKW teils erheblich beschädigt.

Neben der Versorgung und Untersuchung der Unfallbeteiligten wurde durch die Einsatzkräfte der Brandschutz sichergestellt und die Batterien der erheblich beschädigten Fahrzeuge abgeklemmt. Die Polizei sicherte während der Maßnahmen die Ausfahrt der A3 und die Zufahrt zu Raststätte Hösel ab.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie der Notarzt des Kreises Mettmann und der Polizei.

