POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/ Mutmaßliche S-Pedelec-Diebe festgenommen

Coesfeld (ots)

Am Ende klickten die Handschellen: Zwei Coesfelder (28 und 18 Jahre alt) sollen in der Nacht auf den ersten Mai ein S-Pedelec gestohlen haben. Gegen 00.05 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Personen dabei, wie sie das Fahrzeug wegtrugen. An der Mühlenstraße trafen die eingesetzten Polizisten auf beide. Die Tatverdächtigen waren kooperativ. Sie sollen das S-Pedelec an der Straße Klinkenberg entwendet haben. Die mutmaßlichen Diebe mussten mit zur Wache, von der sie nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

