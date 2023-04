Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena, ID Jena

E-Bike gestohlen

Unbekannte Täter haben versucht im Bereich der Merseburger Straße Nr. 2 in Jena, aus dem Flur eines Mehrfamilienwohnhauses ein mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike zu stehlen. Die Besonderheit an diesem Fall ist, dass ein weiteres Fahrrad mit dem benannten Schloss gesichert war. Der oder die unbekannten Diebe versuchten sich im Tatzeitraum mit dem Beutegut und dem daran befindlichen Fahrradschloss vom Tatort zu entfernen. Dies muss relativ beschwerlich gewesen sein, da die Täter das Rad kurze Zeit später in der Merseburger Straße auf Höhe der Hausnummer 16 zurückließen. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Hilfe. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Der Tatzeitraum wäre in diesem Fall vom Freitag dem 07.04.2023 gegen ca. 21:00 Uhr bis zum 08.04.2023, 10:00 Uhr. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter: 03641/81-0

Täter auf frischer Tat gestellt

Durch den Hinweis eines Bürgers der Stadt Jena gelang es der Polizei am Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr zwei Täter auf frischer Tat zu stellen. Die jungen Männer waren gerade dabei zwei Graffiti in oranger und silberner Farbe im Bereich des Magdelstieges zu sprayen. Die Spraydosen wurden durch die Beamten vor Ort beschlagnahmt und eine entsprechende Strafanzeige bezüglich Sachbeschädigung gefertigt.

Betrunken auf dem E-Scooter

Bei routinemäßigen Verkehrskontrollen am Osterwochenende wurden allein in der Zeit von Freitag zum Sonntagmorgen sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer Berauschender Mittel durch Polizeibeamte der Stadt Jena gefertigt. Alle sechs Fahrzeugführer waren jeweils mit einem E-Scooter im Stadtgebiet von Jena festgestellt/- kontrolliert worden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

Messer in der Tasche

Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet Jena mussten die Polizeibeamten am Wochenende gleich mehrere Feststellungen machen. In vier Fällen wurden unterschiedlichste Betäubungsmittel bei verdächtigen Personen aufgefunden. Eine weitere männliche Person wurde im Zentrum von Jena auf dem Eichplatz kontrolliert. Diese trug verbotswidrig ein Einhandmesser bei sich. Das Messer wurde durch die Beamten sichergestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren bezüglich des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eröffnet.

