Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei Pedelecs von Schulcampus entwendet

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr, wurden von dem Schulcampus in der Baumgartnerstraße zwei Pedelecs entwendet. Ein schwarzes Pedelec der Marke Spezialized stand verschlossen in einem Fahrradkeller einer Schule. Das zweite Pedelec, Farbe Grau, der Marke Cube stand auf einem Fahrradabstellplatz. Dieses Fahrrad war sogar mit zwei Schlössern gesichert. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt über 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell