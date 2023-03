Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/Murg: Unbekannter Zweiradfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit zivilem Polizeifahrzeug - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 30.03.2023, hat sich der unbekannte Fahrer eines Zweirades im Bereich von Laufenburg und Murg eine Verfolgungsfahrt mit einem zivilen Polizeifahrzeug geliefert. Kurz nach 10:30 Uhr war das augenscheinliche Moped in Luttingen der Polizeistreife aufgefallen, da Kennzeichen und Rücklicht fehlten. Auch fiel der Zweiradfahrer durch riskante Überholmanöver auf. Als er angehalten werden sollte, gab der Unbekannte Gas. Die Flucht ging über Murg weiter nach Niederhof und Binzgen, bis der Zweiradfahrer in einem Waldstück bei Oberhof entkommen konnte. In einem dortigen nahen Wohngebiet war es beinahe zu einem Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen. Bei dem gesuchten Zweirad handelt es sich vermutlich um ein getuntes Kleinkraftrad, ähnlich einer Supermoto-Maschine. Es war dunkel und hatte blaue Fußrasten. Kennzeichen, Rücklicht und Blinker waren nicht vorhanden. Der Fahrer war männlich, jugendliche Erscheinung, schätzungsweise 16 bis 23 Jahre alt und schlank. Er trug einen dunklen Crosshelm mit Brille, eine grüne Daunenjacke und orange/rote Turnschuhe mit weißer Sohle. Er hatte einen grauen Rucksack dabei. Personen, die gefährdet wurden oder Hinweise zu dem Zweiradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell