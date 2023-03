Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Unfall im Einmündungsbereich- 10.000 Euro Blechschaden

(Vöhringen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf der Einmündung der Hopfenstraße und des Laubweges. Ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer bog vom Laubweg nach links auf die Hopfenstraße ab. Hierbei kam der Mann zu weit nach links und stieß mit einem Audi A3 eines 74-Jährigen zusammen, der auf der Hopfenstraße stand und dem 47-Jährigen die Vorfahrt gewährte. An den beiden Autos entstand Blechschaden, am Mercedes in Höhe von rund 4.000 Euro und am Audi in Höhe von etwa 6.000 Euro.

