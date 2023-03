Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Polizei sucht Verkehrsrowdy (02.03.2023)

Tuttlingen (ots)

Eine Autofahrerin gefährdet hat ein unbekannter Verkehrsrowdy am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 5944. Ein Fahrer eines bronzefarbenen Autos mit Tuttlinger Kennzeichen überholte auf der K 5944 von Eßlingen in Richtung Möhrinen eine 37-jährige Autofahrerin. Unmittelbar nach dem Überholvorgang bremste der Mann sein Auto bis zum Stillstand ab. Nur durch eine Vollbremsung konnte die 37-Jährige einen Auffahrunfall verhindern. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit hoher Beschleunigung. Bei ihm soll es sich um einen dunkelhaarigen Mann mittleren Alters gehandelt haben. Er trug einen kurzen Bart und hatte eine Kopfbedeckung auf. Bei seinem bronzefarbenen Auto könnte es sich möglicherweise um einen BMW gehandelt haben. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

