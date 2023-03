Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz und der Stadt Villingen-Schwenningen - Baggerarbeiten führen zu teilweisen Baugrubeneinsturz (03.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Schwenninger Sturmbühlstraße haben am Freitagnachmittag Baggerarbeiten zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei geführt. Ein 44-Jähriger hatte in einer Baugrube umfangreiche Baggerarbeiten durchgeführt. Dabei gaben Seitenwände der Baugrube nach und rutschten ab. Dadurch bestand für mehrere unmittelbar an die Grube angrenzende Gebäude die Gefahr, dass sie in Mitleidenschaft gezogen werden. Helfer konnten unter Einsatz von schwerem Gerät die Seiten der Baugrube verfüllen und so stabilisieren, dass für die angrenzenden Häuser keine Gefahr mehr bestand und die Polizei keine Personen evakuieren musste. Das zuständige Baurechtsamt der Stadt hat nun zu prüfen, ob der Baggerfahrer beim Ausheben der Baugrube gegen Bauvorschriften verstoßen hat und leitet im nächsten Schritt die erforderlichen bauordnungsrechtlichen Maßnahmen ein. Diese beziehen sich sowohl auf Arbeiten am Baugrundstück selbst als auch auf die angrenzenden Grundstücke.

