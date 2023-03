POL-FR: Lkr. Emmendingewn, A5,Basel-Karlsruhe, zwischen AS Freiburg Nord und AS Teningen Verkehrsunfall, eine schwerverletzte Person - Schaulustiger ohne Führerschein

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 29.03.2023, hat ein Müllcontainer an der Laderampe eines Discounters in Jestetten gebrannt. Gegen 18:20 Uhr war deshalb die Feuerwehr verständigt worden. Diese brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand kein Sachschaden. Die Brandursache blieb unklar. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 8316-201 ...

mehr