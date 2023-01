Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lobberich: Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Lobberich (ots)

Am Mittwoch, zwischen 07:30 Uhr und 14:15 Uhr, gelangten der oder die Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Hagelkruezstraße in Lobberich. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten sie die Wohnungstür auf. Ob etwas mitgenommen wurde, ist derzeit unklar. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Melden Sie sich unter der 02162/377-0. /cb (98)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell