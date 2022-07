Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena/Saale-Holzland-Kreis (ots)

Keinerlei Erinnerung, über einen Zeitraum von etwa drei Stunden, hat ein 22-Jähriger an den frühen Samstagmorgen. Nachdem der junge Mann mit Freunden auf einer Veranstaltung am Schleichersee in Jena verweilte, zog es die Gruppe anschließend weiter zum Hirschtanz am Porstendorfer See. Hier konsumierte der 22-Jährige zwar mehrere kleine Biere, fühlte sich aber körperlich nicht unwohl oder berauscht. Wie seine Begleiter im Nachgang berichteten, war der 22-Jährige gegen 22:30 Uhr plötzlich von der Tanzfläche verschwunden und auch nicht mehr auffindbar. Die beiden Freunde bestätigten, dass der junge Mann zum Zeitpunkt des letzten Kontaktes keinerlei körperliche Ausfälle hatte und "normal" wirkte. Gegen 01:40 Uhr in der Nacht erhielt die Mutter des Geschädigten einen Anruf von einer unbekannten Frau. Diese teilte mit, dass ihr Sohn soeben auf dem Radweg zwischen Porstendorf und Zwätzen aufgegriffen wurde. Er machte einen sehr verwirrten Eindruck. Die Gruppe, die den Mann fand, begleitete ihn zum Sportplatz Zwätzen, wo er an seine Mutter übergeben wurde. Während der Heimfahrt kam der 22-Jährige psychisch langsam wieder zu sich, das Fragezeichen bezüglich der vergangenen drei Stunden blieb aber weiterhin bestehen. Im Zuge dessen bemerkte der 22-Jährige, dass seine Geldbörse samt Inhalt, seine Brille und sein Mobiltelefon verschwunden waren. Eine Absuche nach den verlorenen Sachen in der Nacht und am Folgetag im Bereich Porstendorf und Zwätzen blieb allerdings erfolglos. Weiterhin hat der Geschädigte leichte Verletzungen für deren Entstehung der Mann keinerlei Erklärung hat. Diesbezüglich hat die Kriminalpolizei Jena die Ermittlungen aufgenommen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass dem Mann etwas verabreicht wurde. Die Polizei bittet die Personengruppe, welche den Mann auf der Straße festgestellt und anschließend an die Angehörige übergeben hat, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Weiterhin werden Zeugen gebeten, die Hinweise zum Sachverhalt geben können sich unter der 03641- 81 2464 oder per Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

