LPI-J: Katalysator entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Montagabend stellte ein Gartenbesitzer aus Hermsdorf fest, dass Unbekannte in seinem Garten waren. Der oder die Täter überstiegen den Zaun des Grundstücks und begaben sich zur Gartenlaube. Hier zerstörten diese eine Fensterscheibe und gelangten so in das Gebäudeinnere. Aus der Laube entwendeten diese sodann mehrere Gartengeräte und entfernten sich im Anschluss, samt Beute, in unbekannte Richtung.

