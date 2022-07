Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht ausreichend geschützt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wegen eines fehlenden Kennzeichens fiel einer Streifenwagenbesatzung am Montagabend ein E-Scooterfahrer in Eisenberg auf. Dieser war gerade in der oberen Donitzschkau unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrer auch keinen entsprechenden Versicherungsschutz vorweisen, was für eine Teilnahme am Straßenverkehr jedoch zwingende Voraussetzung ist. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell