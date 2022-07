Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit E-Scooter

Apolda (ots)

Am 05.04.2022, gegen 22:45 Uhr ist in der Herderstaße in Apolda ein 22jähriger E-Scooter Fahrer gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Der junge Mann musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus gebracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit.

