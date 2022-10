Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) In Werkzeugcontainer eingebrochen

Möhringen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Montagmorgen, 8 Uhr., sind unbekannte Täter in einen im Gänsäcker aufgestellten Container eingebrochen und haben daraus mehrere Werkzeuge gestohlen. Nach dem Zerschneiden des Vorhängeschlosses des Containers gelangten die Einbrecher in das Innere. Aus dem Werkzeugcontainer nahmen die Unbekannten ein Laubgebläse der Marke Husqvarna, zwei gefüllte Kanister mit Diesel und einen schwarzen gefüllten Werkzeugkoffer mit. Die Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, ermittelt nun wegen des begangenen Einbruchs und bittet um Hinweise.

