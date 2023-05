Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, K38; Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 30.04.2023, gegen 15:20 Uhr, befuhr eine Gruppe von 7 Motorradfahrern die K38 in Billerbeck, im Bereich Aulendorf, in Fahrtrichtung L555/ Höpingen. Zu Beginn einer Rechtskurve bremste einer der Kradfahrer, ein 22-jähriger Ahauser, sein Fahrzeug ab, das Vorderrad rutschte hierbei weg und er fuhr mit seinem Krad geradeaus in den linksseitigen Graben und verunfallte. Der Kradfahrer wurde, trotz angelegter Schutzbekleidung, schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die K38 war während der Unfallaufnahme für 2 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell