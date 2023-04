Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Personalwerbung, Verkehrssicherheitsberatung und Kriminalprävention auf dem Frühlingsfest

Bergisch Gladbach (ots)

Am kommenden Wochenende (29.04. und 30.04.) findet das Frühlingsfest in der Bergisch Gladbacher Stadtmitte statt. Auch die Polizei Rhein-Berg wird vor Ort sein. In der Zeit zwischen 10:00 und 18:00 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger rund um Themen der Personalwerbung, Verkehrssicherheitsberatung (nur am Sonntag) und Kriminalprävention an der Ecke Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße / Hauptstraße am Stand der Polizei informieren.

Die Kriminalprävention berät und informiert rund um die Themen Einbruchschutz sowie verschiedene Betrugsmaschen, insbesondere Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zum Beispiel Schockanruf, Enkeltrick, Falsche Wasserwerker, Lederjackenbetrug etc.

Gerne können auch persönliche kostenlose Beratungstermine vereinbart werden.

Junge Menschen, die Interesse am Polizeiberuf haben, sind herzlich eingeladen, sich an diesen beiden Tagen über die Karrierechancen bei der Landespolizei zu informieren. Ob mit mittlerer Reife für die Fachoberschule Polizei oder mit Abitur für das Duale Studium zur Polizeikommissarin / zum Polizeikommissar, wer Fragen rund um Bewerbungsfristen und -voraussetzungen, den organisatorischen Ablauf oder die späteren Verwendungsmöglichkeiten hat, bekommt die Antworten vor Ort.

Am Sonntag (30.04.) werden zudem im Rahmen der an diesem Tag stattfindenden Fahrradmesse die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater am Stand sein. Zu Beginn der Radfahrsaison stehen hier insbesondere die Themen sicheres Rad- und Pedelec-Fahren, Sichtbarkeit und die Wichtigkeit des Helmtragens im Vordergrund.

Die Polizei Rhein-Berg freut sich über viele Besucherinnen und Besucher. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell