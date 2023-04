Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertige Armbanduhr bei bewaffnetem Raub gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 21-Jähriger von drei unbekannten Tatverdächtigen unter Vorhalt einer Waffe ausgeraubt.

Laut Aussage des Geschädigten war er gegen 01:15 Uhr in der Nähe der Hans-Zanders-Straße unterwegs, als die drei unbekannten Männer ihn einkesselten. Einer der Männer soll sofort zugeschlagen und dem Geschädigten eine Waffe an die Schläfe gehalten haben. Nachdem alle drei Tatverdächtigen den 21-Jährigen in einen nahegelegenen Wald gezogen haben, sollen ihm dort eine Geldbörse, eine Bankkarte, ein Sweatshirt und eine hochwertige Armbanduhr entwendet worden sein.

Die drei Tatverdächtigen werden auf 17 - 23 Jahre geschätzt, circa 1,80 Meter groß, schlank mit südländischem Aussehen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (AD/CT)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell