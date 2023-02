Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte auf der BAB und in Midlum ++++ Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

BAB27/Stotel/Midlum. Am gestrigen Donnerstag (16.02.2023) wurde gegen 16:00 Uhr ein 35-jähriger Transporterfahrer aus Leer auf der BAB27 im Bereich Loxstedt kontrolliert. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen 20:00 Uhr wurde ein 35-jährier Bremerhavener mit seinem PKW kontrolliert. Auch er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann ist bereits mehrfach mit gleichgelagerten Taten aufgefallen. Ihn erwartet nun ein erneutes Strafverfahren.

Kurz vor Mitternacht wurde eine 57-jähriger Frau aus Hannover im Bereich Midlum kontrolliert. Genutzt hatte sie hierbei einen PKW samt Pferdeanhänger, welcher über eine Steuerbefreiung bei entsprechender Nutzung verfügte. Im Anhänger befand sich jedoch kein Pferd, sondern Möbel, welche für ein Ferienhaus bestimmt waren. Da der Zweck für die Steuerbefreiung nicht vorlag, wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren - die Kfz-Steuer wird zusätzlich fällig.

Bad Bederkesa. Am 16.02.2023 gegen 16:15 Uhr musste eine 26-jährige aus Bad Bederkesa mit ihrem BMW am Kreisverkehr Am Markt in Bad Bederkesa verkehrsbedingt kurz anhalten. Aus dem Kreisel kam ein älterer, dunkler Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den PKW der Frau. Der Fahrzeugführer, des Mercedes, nach Angaben der Frau ein ca. 50 Jahre alter Mann, hielt nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am BMW wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden

