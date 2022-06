Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebstahl im Drogeriemarkt - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (04.06.), gegen 10:30 Uhr, hielt sich eine 63-jährige Grevenbroicherin in einem Drogeriemarkt an der Straße "Am Rübenacker" auf. Kurz nachdem sie das Geschäft verlassen hatte, fiel ihr der Verlust ihrer Geldbörse auf, die sich zuvor in ihrer Handtasche befunden hatte. Sie erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall dort aktiv, wo Menschen abgelenkt sind - sei es beispielsweise in Geschäften, auf Märkten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Machen Sie Ihnen das Leben schwer! Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

