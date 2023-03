Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Süd

Hohe Summe Bargeld gefunden und an Verlierer übergeben

Lübeck (ots)

Am Samstagmittag (25.03.) fand ein Kunde in einem Supermarkt in der Moislinger Allee eine Geldtasche mit einer hohen vierstelligen Summe Bargeld. Der Besitzer konnte ermittelt werden.

Gegen 13 Uhr wurde die Geldtasche durch einen ehrlichen Finder, einen 38 Jahre alten Mann aus Lübeck, im Kassenbereich des Lebensmittelmarktes in der Moislinger Allee entdeckt und an eine Angestellte übergeben. Da sich der Besitzer offensichtlich nicht mehr im Laden aufhielt, verständigte die Frau die Polizei.

Noch bevor die Beamten das Bargeld in Verwahrung nehmen konnten, eilte der mutmaßliche Verlierer in den Supermarkt zurück. Der 43-Jährige erklärte, dass er kurz zuvor eingekauft und die Geldtasche schlicht am Kassenband vergessen habe. Nachdem der Reinfelder beschrieben hatte, was genau und vor allem wieviel Bargeld sich in der Geldtasche befindet, wurde ihm die kostbare Tasche ausgehändigt.

Der Lübecker darf sich nun über einen Finderlohn freuen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell