Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Moisling

Folgemeldung 1: Exhibitionist in Gewahrsam

Lübeck (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Lübeck Moisling, vorwiegend im Brüder-Grimm-Ring, zu exhibitionistischen Handlungen eines Mannes. Am Freitagmorgen (24.03.2023) konnte ein 38-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Gewahrsam genommen werden. Jetzt wurde ein Aufenthaltsverbot verhängt.

Der 38-Jährige, der der Polizei bereits hinlänglich bekannt ist, darf sich demnach zu den Schulzeiten zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr nicht mehr an den Schulen im Brüder-Grimm-Ring und im Umkreis von 500 Metern davon aufhalten. Sollte er dennoch dort angetroffen oder in anderen Bereichen auffällig werden, drohen dem Mann entsprechende Folgekonsequenzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell