Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Moisling

Sittenstrolch in Gewahrsam

Lübeck (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Lübeck Moisling, vorwiegend im Brüder-Grimm-Ring, zu exhibitionistischen Handlungen eines Mannes. Die Polizei wurde eingeschaltet und legte sich auf die Lauer. Am heutigen Morgen (24.03.2023) wurde der Mann durch eine Sonderstreife der Polizeistation Moisling aufgegriffen und in Gewahrsam genommen.

Gegen 09:30 Uhr fiel der eigens für diesen Fall eingesetzten Sonderstreife der Polizeistation Moisling der Mann auf, der sich offenbar gerade in Richtung der Stadtteilmitte bewegte. Es handelt sich dabei um einen in Lübeck aufhältigen 38-Jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck, das Gesundheitsamt und auch die Staatsanwaltschaft Lübeck befassen sich derzeit mit dem Fall. Über die Fortdauer der Gewahrsamnahme oder eine mögliche Haft wird am Nachmittag entschieden.

Es wird nachberichtet. Rückfragen können bis dahin leider nicht beantwortet werden.

