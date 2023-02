POL-HAM: Zeugen nach Pkw- und Mülltonnenbrand gesucht

Hamm-Uentrop (ots) - Die Polizei hat am Mittwochabend, 8. Februar, einen 36-Jährigen in einem Altenheim an der Marker Allee vorläufig festgenommen. Gegen 17.50 Uhr bemerkten unabhängig voneinander zwei Pflegerinnen den Mann, der nacheinander in zwei Bewohnerzimmern die Nachttischschubladen durchwühlte. Sie alarmierten die Polizei. Der 36-Jährige ohne festen Wohnsitz ist bereits polizeibekannt, die Polizisten nahmen ...

