Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Frau von unbekanntem Mann bedroht - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Eine Frau wurde am Mittwochmorgen, 8. Februar, auf der Schillerstraße Ecke Sedanstraße von einem bislang unbekannten Mann bedroht. Dabei fasste er auch an ein Messer, das in seinem Hosenbund steckte.

Um 8.05 Uhr war die 51-Jährige zu Fuß unterwegs, als ihr der Mann in Höhe der Kreuzung entgegenkam. Im Vorbeigehen spuckte er der Hammerin vor die Füße, die ihn anschließend darauf ansprach und ihn fragte, was das denn solle. Der Mann drehte sich zu der Frau um und bedrohte sie verbal. Dabei zog er seinen Pullover hoch und fasste mit einer Hand an ein Messer, das in seinem Hosenbund steckte. Danach lief der Unbekannte davon, die 51-Jährige alarmierte die Polizei.

Ihren Angaben zufolge soll der Mann geschätzt zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er ist schlank, hat ein schlankes Gesicht und eine rote Narbe beziehungsweise Verletzung auf einer Gesichtshälfte. Bekleidet war er mit einer dunklen Kappe, einer dunklen Jacke und einer grünen Cargohose mit Tarnmuster.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell