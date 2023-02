POL-HAM: Drei Autos an Unfall beteiligt - eine Person verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Unfall auf der Hammer Straße am Mittwochmorgen, 8. Februar, wurden zwei Personen verletzt. Ein 74-Jähriger war in seinem Seat um 9.05 Uhr in süd-östliche Richtung unterwegs, als er mit einem am Straßenrand geparkten Suzuki kollidierte. Der Seat-Fahrer als auch der 59 Jahre alte Fahrer des Suzuki, der in seinem geparkten Auto saß, verletzten sich. Der 59-Jährige aus Hamm konnten ...

