Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Unfall auf Hammer Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Unfall auf der Hammer Straße am Mittwochmorgen, 8. Februar, wurden zwei Personen verletzt.

Ein 74-Jähriger war in seinem Seat um 9.05 Uhr in süd-östliche Richtung unterwegs, als er mit einem am Straßenrand geparkten Suzuki kollidierte.

Der Seat-Fahrer als auch der 59 Jahre alte Fahrer des Suzuki, der in seinem geparkten Auto saß, verletzten sich. Der 59-Jährige aus Hamm konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der 74-Jährige wurde schwer verletzt und wird stationär behandelt.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Hammer Straße zwischen der Andreasstraße und der Hagenstraße in beide Richtungen gesperrt.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell